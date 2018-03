Un ex intendente peronista no pudo justificar sus gastos

Se trata de $1.045.467: $793.717 corresponden a la multa y el resto, a intereses que van desde 31 de diciembre de 2011 al 28 de febrero de 2017. La sanción, que recayó sobre este ex jefe comunal del PJ, fue resuelta en un acuerdo que el organismo realizó el 19 de octubre 2017 y que se publicó en el Boletín Oficial el pasado 9 de marzo.

La resolución dice textualmente: “Declarar la responsabilidad administrativa patrimonial de los señores Adolfo Paine y Juan José Soria respecto a las observaciones que fueran objeto del juicio administrativo de responsabilidad”.

Además, en otros de los párrafos expresa: “Condenar a los señores Adolfo Paine y Juan José Soria, en forma solidaria, al pago de la suma de pesos un millón cuarenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y siete con 25 centavos”.

Las sanciones del Tribunal de Faltas por gastos no rendidos a ex intendentes son frecuentes. En estos años, el organismo condenó a la ex jefa comunal de Plottier, Pilar Gómez, y a sus pares de Mariano Moreno (Juan Carlos Valenzuela) y Sauzal Bonito (Ariel Godoy).

$1.297.504 Otra multa que pagó Paine por gastos de 2010

La sanción fue aplicada en diciembre de 2016 por el Tribunal de Cuentas por el ejercicio 2010, ante la falta de comprobantes y facturas en ese año. No es el primer intendente al que le pasa.