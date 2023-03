Deportes La Mañana Boca Un famoso DT relacionó la salud de Hugo Ibarra con cómo juega Boca: "No soy médico, pero..."

Boca cosechó dos caídas de manera consecutiva luego de la derrota de este domingo en la Bombonera.







El presente de Boca es cada vez más oscuro, luego de la derrota del último domingo, el Xeneize suma dos caídas de manera consecutiva y las críticas a Hugo Ibarra son cada vez más fuertes. Entre ellas, apareció la de una voz más que autorizada, la del Coco Basile, quien no solo opinó sobre el equipo, sino que también se refirió a los problemas de salud que sufrió el actual técnico de Boca, que se descompensó en medio de un entrenamiento la semana pasada.

"Yo pienso que lo de Ibarra, aparentemente, fue un ataque de presión, por lo que escucho. Eso viene con los nervios, el momento, le forman un equipo distinto todos los días. Yo no soy médico, pero probablemente lo del Negro (Hugo Ibarra) haya tenido que ver con que no encuentra el equipo. O que lo encuentra cuando juega de local pero no de visitante", planteó el Coco.

Ibarra Basile 1.jpg "Todo este quilombo se lo trajo la cabeza porque él no encuentra el equipo que quiere que juegue de una manera. Es un partido sí y el otro no", opinó antes de agregar: "Todavía no encontró el equipo, ese es el gran problema de él, porque jugadores tiene, y debe encontrar lo que ve en las prácticas y de local, para cuando juega de visitante".