Un fiscal pidió la detención de Parrilli por encubrimiento

El ex titular de AFI, acusado de encubrir a Pérez Corradi, dijo: "Nuestra democracia está en riesgo".

Capital federal. El ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia Oscar Parrilli advirtió que “la democracia argentina está en grave riesgo”, tras el pedido de detención que realizó el fiscal Guillermo Marijuán por supuesto encubrimiento de Ibar Pérez Corradi, procesado por narcotráfico e imputado por el triple crimen de General Rodríguez. “Estamos en una situación de una democracia condicionada, hay poderes que están obstaculizando la libertad, la intimidad y la seguridad de los argentinos”, cuestionó Parrilli.

En el Congreso junto a los diputados del bloque del Frente para la Victoria, Parrilli sostuvo que el ex agente Antonio Stiuso “está detrás de todo esto” y denunció que hubo una “violación de la ley cuando se dejaron trascender escuchas telefónicas a mi teléfono particular”, en las que habla con la ex presidenta Cristina Kirchner.

Parrilli se refirió a su pedido de captura por el supuesto encubrimiento de Pérez Corradi y explicó que nunca supo dónde estaba exactamente la persona que buscaban. “No es cierto que estaba el paradero”, indicó. “A los 10 días que nos fuimos del gobierno, me reuní con Silvia Majdalani y Gustavo Arribas, les di la información de lo que estábamos trabajando. Como la causa se les caía, inventan que encontraron un informe que yo di la orden de esperar e investigar si eso era cierto para poder dar la información, no fue así”, apuntó, y agregó. “Me procesan por encubrir a Pérez Corradi y tiene falta de mérito. Soy alguien que encubrió a alguien que no es delincuente”.

“El pedido de detención es insólito. Pero no le tengo miedo a nada; en esta Argentina puede pasar cualquier cosa. No me pienso escapar a ningún lado ni entorpecer la labor de la Justicia”. Parrilli en conferencia