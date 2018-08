Un grupo de vecinos quiere que Cutral Co sea "provida"

El edil manifestó a LM Neuquén que el proyecto fue presentado por vecinos y grupos de la Iglesia pero todavía no fue abordado en las comisiones. "No sé si se va a tratar. No quiero presionar nada porque esto está muy reciente y es como seguir provocando entre dos grupos, y no es la idea estarnos peleando", dijo Sandoval.

En el marco de esa presentación, unos quince vecinos se manifestaron este miércoles por la tarde en la ciudad a modo de "presión" para que el Deliberante lo discuta y se apruebe.

Si bien la ley que proponía la legalización del aborto fue rechazada en el Senado, la propuesta consiste en que el municipio de la comarca trabaje en la prevención y argumentan la adhesión al Pacto de Padua que incluye, entre otros puntos, "la lucha contra la droga y la pobreza", según remarcó el concejal.

"Lo importante es que se cumpla esto, que se trabaje el tema de la droga en las calles, que haya más espacios de prevención, que se trabaje en conjunto con el hospital la atención primaria", explicó el edil, quien aclaró que hasta el momento es el único del órgano deliberativo que expresó su opinión en relación a la despenalización del aborto. "Ninguno toma posición, ni para un lado ni para el otro", aseguró.

Rechazo

Por su parte, la multisectorial de mujeres Ni una menos de Cutral Co y Plaza Huincul expresó su rechazo a la propuesta presentada por los vecinos. Recordaron la reciente muerte de una mujer por practicarse un aborto con un tallo de perejil y dijeron que la clandestinidad del aborto "no pudo salvar ni una ni las dos vidas".

"Queremos aclarar que quienes estamos a favor del aborto legal seguro y gratuito de ninguna manera estamos en contra de la vida muy por el contrario queremos evitar las muertes de mujeres y cuerpos gestantes en la clandestinidad. Porque quienes mueren son las pobres", escribieron.

Además, dijeron que "darle lugar a esta declaración es ignorar las miles y miles de mujeres que se congregaron en todo el país junto al apoyo internacional de muchas más para defender este proyecto de ley IVE".

