"Yo le temo a la decadencia y a que falle el bocho. Para llevar bien los años hay que ejercitar la cabeza con algo, con un crucigrama, con una poesía aprendida de memoria, con el Sudoku”, confesó la conductora al comienzo de la nota.

Consultada por algunos temas de actualidad como la frustrada ley que intentaba legalizar el aborto, Susana manifestó que apoya la iniciativa - tal como lo había hecho antes de que se debatiera en Diputados - aunque hizo una salvedad con respecto a los extranjeros.

"Ahora, tiene que haber un tope para el aborto, porque si no van a venir de todos lados a hacérselos acá”

"Hay que ofrecer condiciones de dignidad ante la necesidad de un aborto, ante una situación. Hay casos tremendos de chicas que tienen que abortar en lugares imposibles. Eso es un verdadero drama.", señaló y agregó: "Ahora, tiene que haber un tope, porque si no van a venir de todos lados a hacérselos acá”.

Por otra parte, Giménez -que en el primer programa especial tendrá a Carlos Tévez como invitado- manifestó su rechazo hacia el lenguaje inclusivo. "No me llevo. Me irrita tanto... No sé quién lo inventó. Es lo último que nos faltaba: hablar con la e", indicó.

Susana renovó sus críticas hacia al gobierno kirchnerista y, aunque reconoció que actualmente "la gente la está pasando mal", volvió a respaldar a a su amigo Mauricio Macri.

"Me da vergüenza lo que hemos vivido. Los que saben dicen que lo que se va descubriendo, como lo de los cuadernos de las coimas, no es nada al lado de todo lo que puede aparecer. A mí esa noticia me cayó como una bomba", dijo sobre la gestión anterior.

"Creo que la gente la está pasando mal, no hace falta que alguien me lo diga. Lo veo. A mí el mes pasado me vino una factura de luz de 4.000 pesos y hoy me llegó una de 40 mil", contó la estrella de Telefe. "Y eso le pasa a mucha gente. Hay una crisis, pero también hay un motivo: quedó todo mal, se llevaron todo", sostuvo.

Luego de decir que volvería votar al presidente, Giménez afirmó: "Está haciendo las cosas bien. No hizo mierda el país, cuando llegó ya estaba mal. También creo que tendría que haber comunicado en qué estado encontró todo, pero no es su estilo. Se ve que al principio no quería amargar a la gente diciendo 'se nos viene la night'”.

