“Lo hablé con la China. Me la encontré en el evento de Jean Paul Gaultier y le dije: ‘Mirá no me gustó’”, reveló Susana en una entrevista con Perfil. Y agregó: “Decía cosas fuera de época, ‘mi amor, mi amor’, y yo no había empezado con la televisión. No decía ‘mi amor’ ni nada. Mi parte en el libro no estuvo bien”.

"Nadie va a hacer bien de mí", sentenció luego Giménez al referirse a la miniserie que se realizará sobre la vida de Carlos Monzón que recreará en los capítulos seis y siete el romance que tuvo el boxeador.

"Todo depende del libro”, matizó luego la conductora y añadió: “El que haga de Carlos tiene que tener un físico espectacular, y ese ángel que tenía Carlos cuando estaba bien, que no chupaba”.

Sobre la faceta más oscura de su ex, Susana remarcó: "Lo dije veinte veces que conmigo no fue violento. Una sola vez fue un quilombo, una vez y nada más. Yo lo he visto violento con otros. Me acuerdo que una vez se peleó con alguien en el Casino. Le pedía plata, plata, plata, y en cuanto le dijo: “Basta, andate de acá”, el tipo le dijo: “Negro de mierda”, y qué sé yo, empezó y se armó un quilombo. Yo trataba de calmarlo".

Pidió más respeto para Macri

En la extensa nota con Perfil, Susana habló de la televisión argentina y de la actualidad del país. "Antes me los comía todos los noticieros, porque soy fan y me gusta estar informada, pero después encontrar tanta crítica, tanta mala onda, tanta cosa... no sé, me hizo mal. Ahora a partir de los cuadernos (Gloria) empecé a verlos, pero me dolía tanta crítica al Gobierno, despiadada", señaló.

La gente habla al pedo, el argentino es un opinólogo de naturaleza y no sabe muchas veces de qué mierda están hablando

Sobre el presidente Mauricio Macri, Giménez ratificó que cree "en su transparencia" al tiempo que dijo que las políticas de ajuste "fue muy duro por las decisiones que tuvieron que tomar, son antipopulares, pero todo fue porque... Se acaban de ir mis contadores y me decían eso, no quedó nada en este país, o casi nada en el Banco Central. Se habían afanado todo".

En cuanto a los reclamos de la ciudadanía, la conductora manifestó: "¡Cómo no la voy a comprender! Si tienen unos sueldos.., o un jubilado que cobra nada, y bueno cobra eso porque se afanaron toda la guita de la Anses. Hay que hablarle claro a la gente. Decirlo, pero claro, muy claro, lo que pasa es que no han querido hacerlo tanto para que los inversores no se asusten".

A su vez, Susana habló de los gratificante que fue su visita a Fuerte Apache con Carlos Tévez que se verá en el Especial que emitirá este miércoles Telefe. "La gente es tan cariñosa, amorosa. Me morí", sentenció antes de destacar: "Vino la jefa de ahí que tenía un cartelito que decía Barrio Ejército de los Andes, y me dijo llorando que era una eminencia y 'que haya venido acá quiere decir que nosotros no somos malos, no somos todos ladrones'”.

