Un juez resolvió que los abusos de Canal V no van a juicio por jurados

Por entender que no eran suficientes los argumentos del fiscal a la hora de solicitar que una causa un juicio por jurados, un juez resolvió que la misma sea elevada a un jurado técnico. Se trata ni más ni menos que la investigación contra una pareja del barrio Canal V de Neuquén capital acusados de abusar de las dos hijas de ella y contra el hombre por una tercera víctima, hija de su anterior pareja.

Ahora, en una audiencia de control de acusación realizada este miércoles, la Fiscalía de Delitos Sexuales, como la Defensoría de los Derechos del Niño y el Adolescente y la querella particular, que representa al padre biológico de las niñas, pidieron que la causa contra los dos acusados sea elevada a un juicio por jurado popular teniendo en cuenta que van a pedir una pena de prisión efectiva superior a los 15 años.

“El artículo 35 de ley procesal neuquina estipula que cuando el Ministerio Público Fiscal pretenda una pena superior a 15 años va a pedir juicio por jurados. El artículo no dice que la competencia la fija un juez, sino que el tipo de jurado surge de lo que proponga el fiscal”, explicó uno de los abogados querellantes Gustavo Lucero, quien representa al padre de las víctimas junto a la letrada Silvina Fernández Mendaña.

Para el abogado, el juez Mauricio Zabala se entremetió en las atribuciones otorgadas por los legisladores a los fiscales. “Le preguntó al fiscal porque no pedía un tribunal de jueces técnico y concluyó que el fiscal debería haberle dado más motivos para pedir un juicio por jurados”, resaltó Lucero.

El hombre está acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal, doblemente agravado por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una mejor de 18 años y por la participación de dos o más personas, siendo dos las víctimas. Y también enfrenta el cargo de abuso sexual simple, agravado por el aprovechamiento de la situación de convivencia con una menor de 18 años, contra otra niña, hija de su anterior pareja.

Respecto de la madre, está acusada del delito de abuso sexual con acceso carnal, triplemente agravado por el vínculo, por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una mejor de 18 años y por la participación de dos o más personas, siendo en un caso como autora y en otro como partícipe necesaria.

Los dos cumplen prisión preventiva desde el 21 de abril de 2020, en una segunda audiencia ante el juez Zabala, donde se ampliaron los cargos en perjuicio de la segunda niña y les dictó la medida cautelar, que en la anterior audiencia la otra magistrada no fijó, pese al pedido de la fiscalía. Ante la liberación, los vecinos se movilizaron hasta la cuadra donde vive la jueza Ana Malvido con pancartas y gritos exigiendo que diera marcha atrás a esa resolución. A los días, la jueza se tomó licencia psicológica y debió asumir otro magistrado.

cacerolazo reclamo canal v supuestos abusadores 1.jpg Gentileza @MauCokii

En octubre pasado, el juez Zabala había resuelto otorgarle la domiciliaria a la madre, teniendo en cuenta que ya se habían realizado las Cámara Gesell. Pero cuando se conoció donde se alojaría, en la casa de unos familiares en la localidad de Las Lajas, el pueblo entero le negó la entrada, por lo que continuó detenida por no estar dadas las condiciones para su traslado. Incluso, incluso el Concejo Deliberante la declaró persona no grata, siendo que la mujer aún no fue sometida a juicio.

Por lo sucedido en la audiencia, Lucero confió que tanto la querella, como la Defensoría del Niño y la fiscalía hicieron reserva de Impugnación y esperan revertir el fallo del magistrado. “Esta causa arranca por el clamor de la sociedad. Por eso debería ser la sociedad quien resuelva sobre la responsabilidad de la pareja a través de un juicio por jurados”, expresó el abogado querellante.