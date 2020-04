Abuso en Canal V: acusaron a la pareja y quedaron detenidos con prisión preventiva

La audiencia de acusación se extendió a lo largo de más de dos horas. La fiscalía presentó cargos por el abuso de las nenas, los que fueron acompañados por el abogado querellante de la familia de las niñas, Gustavo Lucero.

El juez Zabala entendió que había elementos para avalar parte de los cargos, el abuso de la nena más chica, en el caso del hombre como autor y la mamá como participe necesario. Además, de dictarle 20 días de prisión preventiva mientras avanza la investigación para evitar el entorpecimiento.

Ahora, restan pericias claves en el caso como son la entrevista en cámara Gesell de las niñas y la apertura de los celulares de la pareja.

La historia

La causa se inició producto de un hallazgo fortuito. El 15 de abril una vecina le prestó el celular a la madre de los chicos. La madrugada del 16, ve en su teléfono que le quedó abierto el chat de la vecina donde por el contenido de la conversación se daba cuenta de los abusos que le practicaban a las dos nenas de manera alternada.

La mujer que descubrió el chat llamó al 102 y luego a un 0800 de Buenos Aires. El presidente de la vecinal Luis Sánchez, se encargó personalmente de tomar contacto con la Policía y con el fiscal Azar, que ya había solicitado la detención de la madre y su pareja. Durante la detención concretada la tarde del 16 de abril, los vecinos salieron a la calle, pese a la cuarentena, e intentaron linchar a la pareja por los que hubo un importante despliegue policial.

El viernes 17, la fiscalía formuló cargos, con elementos de prueba tales como los chat y pericias forenses que arrojaban indicadores de posible abuso, pero no hubo relato de parte de las niñas. Para la jueza Ana Malvido esos elementos no alcanzaron por lo que no avaló los cargos y ordenó la liberación de la pareja. Esto desató la indignación de los vecinos.

Los chicos fueron puestos bajo resguardo de su padre biológico. Los tíos maternos, ni bien se enteraron de lo ocurrido los fueron a visitar. “Mamá y él me hacían cositas feas”, le dijo la nena más grande a su tía Ludmila tras revelarle todo lo que había sufrido.

Tras publicar el sábado LMN este relato, la fiscalía convocó de inmediato a la tía aprovechando que la niña le había contado todo lo ocurrido. En paralelo, este medio confirmó que el hombre sospechado, ya tiene una causa anterior por la que fue acusado el 28 de febrero del abuso sexual simple de la hija de 7 años de su ex pareja que ocurrió en mayo de 2019. Su ex pareja dialogó con LMN y contó “abusó de mi hija y amenazó con matarnos”, reveló la mujer.

Con los vecinos en pie de guerra en la calle reclamando justicia, la jueza Ana Malvido salió a contar que había recibido amenazas por lo que la Policía debió consignar el domicilio y cuando se acercaron a manifestarse debieron efectuar disparos disuasivos.

En este tenso contexto, el lunes la fiscalía ordenó la detención por segunda vez de la madre y padrastro de los chicos y finalmente este martes se concretó la audiencia de acusación en la que se avalaron los cargos y la prisión preventiva.

-> Investigarían el accionar de los funcionarios judiciales

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) analiza ordenar una información sumaria para investigar el desempeño de los funcionarios judiciales durante la audiencia realizada el viernes 17, a instancia de un pedido que realizó la jueza Ana Malvido. De esta forma se iniciaría un proceso de investigación genérico que podría derivar en un sumario y hasta un juicio político.

