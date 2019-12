Maggio le pidió a Rappa que reconsidere su medida y que en caso de mantener la postura, eleve la causa a la Corte para que el máximo tribunal defina quién debe hacerse cargo del expediente. "Esperamos que se resuelva antes de la feria judicial", manifestó la vocera de la denunciante, Milagros Mariona.

En declaraciones a TN, la periodista añadió: "La Justicia tiene que recordar que si esto se sigue ralentizando cada vez se va a revictimizar más a la denunciante. Necesitamos que esto se acelere".

Respecto de los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión, el juez aseguró a Clarín que tomó en cuenta la opinión del Ministerio Público Fiscal, en particular, los argumentos esgrimidos desde la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM). "Sin desmerecer otros criterios, entiendo que existe una cuestion institucional que adquiere relevancia... que la fiscal titular de la UFEM (Mariela Labozzetta) opine que la competencia sea de Buenos Aires me parece una opinión calificada que merece atención y no puede ser desatendida", expresó.

LEÉ MÁS

Tras la denuncia de su sobrina por violación, Alperovich pidió licencia en el Congreso

La Justicia porteña acusó a José Alperovich por abuso sexual