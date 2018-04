Un lavacoches robó dos veces un local en un mes

“Nos da bronca porque es el mismo chico, ni siquiera le importa que esté la cámara afuera y quede grabado”, expresó David, empleado e hijo de la dueña del local ubicado en San Martín al 500. Se trata de un negocio de indumentaria industrial situado a pocos metros del Parque Central, en una zona concurrida.

“A las 00:34 de ayer la Policía llama a mi mamá porque nos habían entrado a robar”, relató David y agregó que nuevamente fueron efectivos que patrullaban la zona quienes advirtieron el robo. Si bien el comercio cuenta con un sistema de alarmas, en ninguna de las dos ocasiones funcionó.

Al revisar los registros de las cámaras de seguridad, los comerciantes comprobaron que se trataba de uno de los jóvenes que les había robado el 4 de marzo. Incluso, el modus operandi fue el mismo: rompió la vidriera a piedrazos y patadas para ingresar e ir directamente a la caja.

“Le empezamos un juicio a la empresa de seguridad porque otra vez la alarma no sonó y no se hicieron cargo de nada”, confió el trabajador. A diferencia del robo anterior, el joven explicó: “Fue más lo que rompió que lo que se llevó, porque en la caja no había más de 500 pesos en cambio”.

Por el robo anterior, el joven había quedado detenido mientras que su compañero estaba libre por ser un adolescente. Sin embargo, el martes a la tarde un lavacoches se acercó para advertir a la dueña del comercio que el joven ya había recuperado la libertad.

“Nos vino a advertir la misma persona que cuando pasó el robo anterior nos dijo que lo conocía al chico que entró”, afirmó David, y recordó en esa oportunidad el hombre les confió que trabaja de lavacoches en la misma zona que el joven, pero que estaba cansado porque eran chicos muy violentos, les describió.

Frente a la indignante situación, David sostuvo: “El dueño del alquiler está buscando la solución, capaz poner rejas, porque puede pasar otra vez”, concluyó con cierta desolación el joven.

Se alzaron con unos 50 mil pesos

Durante la madrugada del 4 de marzo, dos jóvenes rompieron a piedrazos el frente del local de indumentaria industrial. Mientras uno de ellos permanecía afuera, el otro ingresó por la rotura y se dirigió directamente a la caja. En ese momento, los comerciantes tenían guardados 50 mil pesos que serían destinados al pago de proveedores. Al haber quedado registrados en el video, los jóvenes fueron detenidos dos días después.

