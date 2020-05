Un libro para esa leyenda llamada Trinche

Qué ocurre con esas leyendas que quedan sólo en el recuerdo y la anécdota, se preguntó Caravario (que de pibe la rompía en las inferiores de Atlanta, doy fe de eso) para emprender la escritura de esta biografía de este futbolista que en las décadas de los '70 y '80 jugó y la descosía en Central Córdoba de Rosario, Rosario Central y Colón, y más tarde en Independiente Rivadavia y Deportivo Maipú de Mendoza y en Newell’s de Cañada de Gómez. Y que nunca hizo un gol en primera pero se convirtió en una leyenda.

Caravario reconstruye a partir del relato de sus compañeros la historia de quien se dice que si se lo proponía hubiera sido mejor que Maradona y que en 1974 en un partido preparatorio de la selección argentina con vistas al Mundial de Alemania jugando para un combinado rosarino Carlovich los apabulló a tal punto que un integrante del cuerpo técnico del seleccionado le pidió que “aflojara un poco”.

trinche-libro-3.jpg El libro en homenaje al ex futbolista.

En sus casi 200 páginas el libro recoge los testimonios de ex compañeros, rivales y entrenadores del Trinche pasando por los ídolos rosarinos como Aldo Poy y Mario Zanabria, el ex jugador de la selección argentina Quique Wolff e historiadores del fútbol. “Yo conocía la historia del Trinche desde hace muchos años, gracias a rosarinos perdidos por ahí que son parte de la logia y que evangelizan con su figura. Y la historia me encantó, me sedujo la idea de meterme con la vida de él, de un ídolo marginal, de un offsider”, explicó Caravario en una entrevista quien pudo conversar largamente con el protagonista de su libro.

“Con Carlovich volvemos a la memoria creativa de los que lo vieron y los escucharon a los que lo vieron”, escribió Caravario, quien contó que solo jugaba con botines que tuvieran los tapones gastados, así podía pisar mejor la pelota.

En las pocas fotografías que hay, lo muestran con esa estética del jugador de potrero “en clave setentista”, dice Caravario. “Medias bajas, pelo largo, a veces un bigote tupido; ocasionalmente una barba que le da aires de revolucionario atrincherado en el monte. Por lo general, su mirada es melancólica o tímida. El rostro no puede insinuar siquiera una sonrisa”, así lo describió el autor de Trinche, publicado por Planeta en la colección Un caño.

trinche-libro-2.jpg

Un 5 grandote, aguerrido que tenía poca vocación para la marca, que llevaba la pelota con elegancia, al mejor estilo Redondo, y que pasaba la pelota con precisión, al mejor estilo Riquelme. “Cuando el tipo cubría la pelota, no había modo de sacársela y que le pegaba de tres dedos con una fuerza tremenda”, explicó Caravario según los testimonios recogidos de parte de quienes compartieron el campo de juego con el Trinche.

Hijo de un fontanero yugoslavo y el más pequeño de siete hermanos, prácticamente no hay videos de él llevando el 5 en la espalda, apenas unas breves imágenes por eso su historia, la historia que tejió Caravario ejerce una fascinación en cualquier futbolero por quien decía que haber jugado en Central Córdoba era “como haber jugado en el Real Madrid”.

Al final del libro, Carlovich le confiesa a Caravario que "cuando sos joven pensás que el fútbol te va a durar toda la vida". Que podía decir ese hombre que su vida tuvo sentido detrás de la pelota.

LEÉ MÁS

Murió el Trinche Carlovich, leyenda del fútbol rosarino al que compararon con Maradona