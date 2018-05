"El Gobierno argentino expresa sus más sinceras condolencias por el fallecimiento de los ciudadanos argentinos Dora Beatriz Cifuentes y Oscar Hugo Almaras, en el accidente aéreo ocurrido hoy en La Habana", sostuvo la Cancillería.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto agregó: "Acompañamos a las familias de las víctimas en este momento de profundo dolor, que comparten todos los argentinos. El Gobierno de la República Argentina se encuentra profundamente conmocionado por el fallecimiento de los compatriotas".

Esta noche funcionarios de la Embajada argentina en Cuba se encontraban "en permanente contacto con las autoridades locales", mientras que la Dirección Consular de la Cancillería trabajaba "en el aviso y auxilio a los familiares de las víctimas".

Según indicó el embajador argentino en Cuba, Ernesto Pfirter, las víctimas eran una pareja de "turistas", hombre y mujer mayores de 60 años.

En diálogo con los canales TN y A24, el diplomático indicó que las víctimas "eran turistas que viajaron" hacia la isla y manifestó que "tenían la misma dirección", por lo que estimó que se trataría de un matrimonio.

"Recibí una llamada en la que se me ha ofrecido todas las facilidades para participar (del proceso de repatriación de los cuerpos), es nuestro trabajo y deber hacerlo. Y también las facilidades para las familias", afirmó el integrante de la Cancillería , quien indicó que entre los tres internados en grave estado "hay dos personas cuya nacionalidad no se sabe y tienen quemaduras de tal gravedad que no son reconocibles".

Consultado respecto a las condiciones en las que se produjo el accidente, el integrante del cuerpo diplomático "era un día de meteorología normal. Nublado, pero después cayó una gran tormenta".

"Mucha gente que se quería comunicar con la Embajada no lo podía hacer a través de internet, porque es satelital y se interrumpe cuando hay mucha tormenta", añadió.

Antes de confirmar la información sobre las dos víctimas, el Gobierno argentino había enviado sus "condolencias" al pueblo de Cuba, mientras que el canciller Jorge Faurie se mostró "conmocionado" por la tragedia aérea y aseguró que el Gobierno seguía "de cerca la situación",.

"La República Argentina hace llegar sus condolencias y solidaridad al Gobierno y al Pueblo de la República de Cuba, así como a los familiares de las víctimas y desea una próxima recuperación de los sobrevivientes", indicó la Cancillería en un comunicado.

El avión de Cubana de Aviación se estrelló este viernes poco después de despegar de La Habana con 110 personas a bordo, incluidos seis tripulantes mexicanos, informó la compañía mexicana propietaria de la nave siniestrada y difundió la agencia internacional AFP.

El Boeing 737 que cubría la ruta La Habana-Holguín llevaba 104 pasajeros y seis tripulantes mexicanos, incluidos dos comandantes, tres sobrecargos y el técnico, informó la firma Global Air, también conocida como Aerolíneas Damojh.

Embed

LEÉ MÁS

"No son nada halagüeñas la posibilidad de sobrevivientes"

Qué se sabe sobre el accidente aéreo en La Habana