Un mensaje de Macri para los Moyano: "Nadie puede prepotear a los demás"

El mensaje fue una clara respuesta a Pablo y Hugo Moyano, quienes en los últimos días anunciaron medidas de fuerza del gremio que representan en reclamo de la reapertura de paritarias.

“En la Argentina tiene que bajar un costo fundamental, el de la logística, porque no solo no podemos viajar, sino que no podemos transportar nuestro trabajo. Y cada uno tiene que cobrar lo que corresponde”, agregó el mandatario en un discurso que rozó los cinco minutos.

El Jefe de Estado realizó las declaraciones rodeado por los molinos del parque eólico, que forma parte de la política oficial de impulsar las energías renovables a través de la empresa YPF Luz.

“La energía renovable se suma a la convencional, donde Chubut siempre ha sido protagonista. Vaca Muerta es otra gran oportunidad. Vamos a transformar a la Argentina en una potencia energética a nivel mundial. Vamos a ser grandes exportadores de gas, de petróleo y grandes generadores de energía renovable”, mencionó Macri en un tramo de su discurso dedicado a la apuesta de Cambiemos de potenciar al sector.

El discurso completo: