El nene que no podía pagarse un videojuego de verdad, ha impactado en las redes sociales con su creatividad.

Parece que la creatividad y el talento no tienen edad ni precio. O así al menos lo demostró este pequeño venezolano, que no se quiso perder de poder jugar al Super Mario Bros. Y es que el niño no podía financiarse un videojuego y en vez de resignarse hizo lo impensable: construirlo él mismo con la ayuda de papel y cartón.