Un palo de fin de año para Suar

Aunque las aguas parecen más calmas entre Araceli González y Adrián Suar, la modelo cerró el año con un palo contra la productora de su ex pareja. Si bien destacó que el padre de su hijo cambió la tevé argentina, la actriz aseguró que no volvería a trabajar en Pol-ka. “Ya no. Y no es que sea desagradecida, no tengo nada que agradecer. Fui parte en un momento, incluso del crecimiento, y podría haber sido la dueña, pero no me interesó”, sostuvo Araceli, en diálogo con el ciclo radial Agarrate Catalina.