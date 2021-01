Un piloto de Ferrari dio positivo de Covid-19

leclerc-LM.jpg Charles Leclerc es el piloto de Ferrari que contrajo Covid-19.

Por su parte, Leclerc escribió en sus redes sociales: "¡Hola, chicos! Espero que estén todos a salvo. Quiero informarles de que he dado positivo en Covid-19. Me realizo pruebas frecuentes de acuerdo con el protocolo de mi equipo. Por desgracia, he sabido que he estado en contacto con un caso positivo, por lo que me aislé de inmediato e informé a todo el mundo con el que había tenido contacto. El test que me hice como consecuencia salió con resultado positivo. Me encuentro bien, solo tengo síntomas leves. Seguiré en aislamiento en mi casa en Mónaco, cumpliendo con las reglas de las autoridades locales sanitarias. Permanezcan a salvo y cuídense".