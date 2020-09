Un pitbull mató a su dueño, ordenaron sacrificarlo y las redes ardieron

El grave hecho ocurrió la semana pasada en el partido bonaerense de Ezeiza. El medio local Diario Sur informó que fue el padre del joven quien lo encontró con múltiples mordidas y en grave estado en el living su casa, luego de que no respondiera a su celular.

La policía científica constató que la muerte había sido causada por las múltiples mordeduras del perro. También especularon con que el ataque pudo haber sido "estimulado por una agresión".

En este sentido, los vecinos del joven relataron a ese medio que el animal "se había vuelto muy agresivo" en el último tiempo, porque su dueño le pegaba para "con intenciones de domesticarlo". Sin embargo, los amigos y familiares de la víctima dijeron que eso no pasaba y que el joven "quería mucho a su perro".

En tanto, fuentes policiales informaron que el perro fue sacrificado luego de que la familia de la víctima no se quiso hacer cargo del can.

Al conocerse todo esto, el caso tomó relevancia en las redes sociales, y muchos usuarios se mostraron indignados con el destino del animal.

“Cuánta impotencia, el dueño LE PEGABA para domesticarlo...”; “Justicia hizo el perro que se bancaba al "___________" (elegí el calificativo) que le pegaba para domesticarlo. No hay perros malos, hay dueños de mierda. No hay que matar al perro hay que seguir buscando a los que los maltratan y hacer justicia” y ¡ Que culpa tiene el perro de que le haya tocado un dueño tan hijo de puta. Le pegaba para domesticarlo el forro, así no se cría un animal”, fueron algunos de los comentarios que circularon en las redes sociales.

