Un premio de Coto, la nueva estafa que circula en Neuquén

Calle de acceso al supermercado Coto.

Siguiendo el relato de Paula, el estafador luego de comentarle los premios de los que se había hecho acreedora, le pidió que tomara nota y le pasó su nombre, diciéndole que era operador 026 de la sucursal 71. "Me da los datos de la sucursal. Me dice que presentándome con fotocopia de DNI de ambos lados y un servicio a mi nombre que tenga mi DNI puedo presentarme en Coto a retirar mi premio", indicó la mujer.

Hasta ahí no había ningún peligro. Pero el estafador luego le dijo a su víctima que iba a necesitar un voucher. "Yo te mando el link por WhatsApp para que vos bajes la app y te guío en como descargar el voucher, me dijo", señaló Paula, quien a partir de ahí no quiso ya saber más nada con la conversación.

estafa telefonica

"Ahí directamente salí de la llamada y vi un link de Playstore de la app Team Viewer. le dije que lo había descargado y que no me abrí; pero nunca toque el link por suerte. Y me dice bueno, cerrá todo y fíjate si se bajó, bla, bla, bla. Le corto y él enseguida me borró los mensajes

Paula se dio cuenta del engaño, pero brindó su testimonio para alertar al resto de los vecinos y de las vecinas a que estén atentos a este tipo de hechos.