Un reconocido peluquero se suma a la arena política en 2021

En la publicación mencionó a los medios italianos Il Giornale y La Stampa, Silvio Berlusconi, el presidente Alberto Fernández, la vice Cristina Kirchner, el ex mandatario Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

En diálogo con Perfil, se había definido como "peronista de Perón, pero Perón se murió".

"Todos lo que siguieron el legado, lo hicieron para su propio ombligo. Perón hoy sería liberal. Era un visionario, Perón no combatiría el capital, la fuente de laburo no se combate. Antes los empresarios eran más chupa sangre que ahora, hoy por hoy, necesitamos que los trabajadores trabajen no que vivan del Estado. Este país siempre fue de derecha, nuestros próceres, San Martín. Es muy difícil lavarle la cabeza la gente y convertirnos en un país comunista", explicó.

"Quiero ser candidato. La gente está cansada de la dirigencia política, que se cambien de bando, que nos mientan. Hoy aparece un peluquero, mañana un carnicero, un verdulero, eso es digno. Los políticos son todos insolventes y millonarios, después quieren que la ciudadanía ejemplifique. Vivieron toda su vida de la política. Los grandes corruptos me dan clase de moralidad y honestidad", expresó.

Por último, contó que él es "verticalista" y que va a estar "a las órdenes del equipo". "El espacio va a dirimir dónde es el mejor puesto mío. Me siento candidato. Lo del video es para mover un poco el avispero, porque veo que nadie está haciendo nada y se vienen tiempos difíciles en Argentina. Es mi primer discurso de campaña", concluyó.