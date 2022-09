Un secarropas produjo un feroz incendio en la casa de Santiago Giorgini

"Las chicas por suerte no estaban, los vecinos gritaban y no escuchábamos nada. Santi de pronto se despertó aturdido, bajó, yo lo seguí. Todo era humo. No veíamos nada. Busqué a Tita (su mascota). Por suerte la encontré y estaba bien, pero fue una pesadilla de esas de las que una se levanta empapada en sudor", agregó.