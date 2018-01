Una aberración

“¿Te acordás, hermano Cacho Castaña? Yo era una nena, vos, bastante más joven, pero lo suficientemente grande como para saber lo que hacías”, arranca la publicación en la que recuerda cómo se entabló una amistad entre ambos y sus familiares, incluida la entonces pareja del popular artista.

“Una noche, después de que tu mujer de entonces iniciara una gira por Méjico, llamaste a mi casa para comenzar a darle forma a ese disco que jamás se realizó. Le pediste permiso a mi madre para llevarme a cenar”, relató y añadió que en un momento de la noche la llevó a un lugar en el microcentro donde “había mujeres desnudas bailando, striptease y mucho alcohol”. Buchino contó que por pedido de ella, la llevó a su casa, pero que antes de bajar del auto de Cacho, él comenzó a masturbarse tras decirle que ella lo volvía loco.

“En mi ‘face’, mientras hablabas de mis ‘atributos’. Yo, como en las películas, no encontraba (seguramente por el pánico) la manija del auto. Cuando la encontré, te dije algo... no recuerdo. Y salí corriendo para despertar a mi mamá y contarle todo. No me voy a olvidar jamás la cara de mi madre y sus palabras: ‘No hagas caso hija, está mal de la cabeza. Eso sí, qué desilusión. No le digas a tu padre, porque lo mata. Esto lo superé. Gracias a mi terapia y a entender que eras un pobre tipo.”, expresó la actriz.

“No hables más, Cacho Castaña. Ya sabemos de tus hazañas, del “baúl” de Mar del Plata y de todas tus historias con medioambiente artístico. Agradecele a Dios tus logros. Pero no hables más de “las mujeres” que “SÍ” tenemos cerebro. Y no vuelvas a referirte a violaciones, no sabés de qué hablás. Sé hombre”, concluyó.

Palazo: Buchino le pidió a Cacho que sea hombre y que no hable más de las mujeres.