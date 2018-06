Una caricatura de la docencia

Además, relató como vivió la experiencia de dirigir al youtuber Mariano Bondar en el show Si fuera yo, espectáculo que pasó por la ciudad en abril. “Los youtubers son lo que viene y tienen ganas de que los guíen en la transición de lo virtual a lo real”, sentenció.

¿Qué nos podés adelantar de la obra que vas a presentar en Neuquén?

Todo se desarrolla en un acto de colegio, donde se inaugura el patio techado luego de muchísimos años de recaudación. Allí es convocada esta maestra para conducir el evento y todo se empieza a mezclar.

¿Cuál es el secreto para seguir manteniendo en vigencia este unipersonal?

Si bien la obra misma ha ido evolucionando con el tiempo, creo que el texto se ajusta a la realidad del sistema educativo, la cual es siempre la misma. Creo que no solamente la obra se aggiorna, sino que las cosas no cambian. Lamentablemente, el combo funciona para mi obra.

¿Existe una docente en particular que te haya inspirado a hacer este show?

Creo que con el tiempo la obra fue adquiriendo el carácter del sistema educativo, más que de una maestra en particular. La verdad es que esta es una profesión que tiene más tiempo que nosotros y cuando te metés en esa rueda con tus sueños, proyecto e ideales, lo más probable es que todo eso termine quebrado.

¿Cómo es ponerse en la piel de un personaje femenino?

La verdad es que no lo sabría vivir de otra manera. Es como me surge escribir y actuar. Siempre que necesito comunicar algo, surge desde ese lugar, no desde el pensamiento femenino porque no lo tengo, sino desde una expresión femenina.

Hace poco te tocó dirigir a uno de los youtubers del momento, Mariano Bondar. ¿Cómo viviste esa experiencia?

Fue genial porque fue meterse en un mundo que desconocía absolutamente, al igual que las personas que tienen mi misma edad. En ese momento tuve que bajar mis prejuicios y empezar a comprender su humor. La realidad es que ellos -por los youtubers- son lo que viene y tienen ganas de que los guíen en la transición de lo virtual a lo real.

¿Qué prejuicio tuviste que sacarte de encima?

No fue un prejuicio en particular, sino que muchas veces se combate con lo nuevo. Es medio inherente a la condición humana. Seguramente en algún momento yo fui un incomprendido y ahora, a esta edad, estamos en el rol de los que juzgan a los que vienen (risas).

¿Vos te ves hoy como youtuber?

La realidad es que no. No es algo que me represente, pero sí es un medio para expresarse. Yo encontré el teatro, porque no estaba Youtube en ese momento. Seguramente, si hubiera estado esta herramienta en mi época, la habría tenido en cuenta.

A lo que no te negaste fue a ser parte de Edha, la primera serie argentina de Netflix, ¿Cómo describirías lo vivido?

Nunca habíamos trabajado para un medio digital, pero la realidad es que fue divertido y me gustó mucho hacer de malo (Juan Pablo interpretó a Antonio, la mano derecha de Edha Abadi, a cargo de Juanita Viale).

Dado tu personaje, estuviste muy cerca de Juanita Viale. ¿Cómo fue trabajar con ella?

Por mi experiencia puedo decir que Juanita es una persona muy dulce. Para trabajar es un encanto.

A la ficción, las críticas les jugaron en contra. ¿Qué podés decir al respecto?

La crítica siempre viene de una sola persona. La realidad es que eso no me preocupa tanto, porque el productor puede gustar o no gustar. Lo que sí me preocupa es el ensañamiento que hay a veces y que trasciende la crítica y deja ver cosas que no se comprenden. No comprendo por qué se dicen cosas personales sobre Juana. Deberían de hacer una crítica más profesional sobre el producto.