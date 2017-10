Una clase de electrofitness la dejó en terapia intensiva

Victoria Gómez, de 23 años, concurrió el lunes pasado al gimnasio BeeFit de la capital sanjuanina para probar la técnica, que consiste en calzarse un traje equipado con una serie de electrodos que ejercitan varios músculos a la vez. Victoria había accedido a la clase a través de un sorteo y estaba decidida a probar la técnica. La actividad consiste en someterse a una electroestimulación creciente durante 20 minutos, lo que equivaldría a hacer tres horas de ejercicio físico intenso.

Según sus familiares, el martes Victoria sentía muchos dolores que le adjudicaba a la estimulación, pero el miércoles empezó a orinar de color marrón oscuro. El jueves los dolores eran tan intensos que no los soportaba y “quedó paralizada en la cama”, por lo que la llevaron al médico. Los profesionales le diagnosticaron rabdomiolisis, una enfermedad que desintegra las fibras de los músculos esqueléticos y puede desarrollarse a causa del daño muscular por sobreentrenamiento y que afecta a los riñones por la rotura de los músculos.

La joven está “en terapia intensiva con aplicaciones de morfina para mitigar los dolores”, dijeron los familiares, que apuntan a que la rutina fue excesiva y eso generó la descompensación general que terminó con la chica internada. Según contó una de sus amigas, durante la sesión, Victoria le pidió al instructor que bajara la intensidad porque le dolía, a lo que el profesor habría contestado: “No, no, ¡nada de parar! ¡Seguí! Te tiene que doler”.

Teme terminar con diálisis

“Mi hermana está sufriendo más allá de que su intención fue estar bien físicamente”. Con esas palabras, Gonzalo Gómez contó cómo está vivienda su hermana Victoria este duro momento. El joven informó que la chica está en terapia intensiva en la Clínica Virgen de Lourdes y que no pasó una buena noche, tuvo muchos vómitos y dolores de cabeza y de cuerpo, síntomas que no presentaba en los últimos dos días de internación. Victoria fue definida por la familia como una chica a la que le gusta mucho el deporte y, de hecho, permanentemente está haciendo actividad física como body combat y aerobic. “Esta vez quiso probar algo nuevo y no le salió bien”, agregó Gonzalo, quien confesó que con su familia ruegan a Dios que no le queden secuelas. ”Ella tiene miedo de terminar con diálisis”, dijo.