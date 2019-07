"No sólo logran puntos de rating, sino que crean preocupación y alarmas innecesarias", recalcó en el mensaje escrito que acompañó las imágenes etiquetando a Telefe, El Trece, TN, Crónica, TV Pública, Diario 26, América TV.

"Vivo en Villa La Angostura hace 16 años y hoy me tomé el tiempo para hacer este video porque estoy enojada", arrancó diciendo la Souto Barros. "Estoy enojada con los irresponsables medios de comunicación nacionales que, por el simple hecho de tener más noticias o que la gente consuma otro tipo de periodismo, vienen y dicen cosas que no son ciertas", sentenció.

"Villa La angostura tuvo un temporal impresionante, ustedes deben saber: cayó nieve en dos días que debía caer en un mes, lo cual nos complicó. nos quedamos sin luz, sin agua, se cortó la Ruta 40 por un derrumbe pero ya está. Eso es un episodio, se está trabajando para restablecer todos los servicios, pero estamos bien, nos estamos aislados, se puede llegar a San Martín (de los Andes) vía terrestre, también a (San Carlos de) Bariloche, dando la vuelta o vía lacustre", sostuvo.

"O sea, no te podés dejar guiar por esta gente que es irresponsable", recalcó antes de dedicarle unas palabras a sus colegas. "Y vos que uno de ellos, te pido que por favor que a la hora de tomar un micrófono seas responsable y conciente que hay todo un pueblo trabajando en turismo, hay un cerro funcionando y hay gente esperando para que nos vengan a visitar", postuló.

Oriunda de Buenos Aires pero “de corazón neuquino”, Silvina se puso al frente de Destino VLA luego de que las cenizas del volcán Puyehue tiñeran de gris la localidad cordillerana afectando el turismo. “Yo iba a hacer un programa de moda y lo dejé de lado porque la gente se quedó con la imagen de que Villa estaba cubierta de cenizas y ya nos habíamos recuperado. Había que mostrar lo lindo que estaba todo y que estábamos de pie”, contó la conductora a principios de julio al recordar otra crisis que enfrentaron los habitantes de La Angostura y otras localidades cordilleranas en 2011.

En sintonía con las palabras de Souto Barros, otra vecina de la villa, envió una carta de lectores al medio local La Angostura digital. "POR FAVOR... NO ESTAMOS AISLADOS NI DESOLADOS. Hay varias formas de llegar al pueblo, hay lugares que ya están trabajando normalmente... HAY NIEVE EN EL CERRO... Si los medios nacionales quieren ayudar, NO VENDAN MIEDO A LA GENTE. Informen como corresponde, hablen con la gente del pueblo. Pregunten, investiguen cómo deben... Obviamente siendo un pueblo de montaña de la Patagonia, hay ciertas dificultades en esta época del año, hay que tener precaución, pero no miedo.Trabajo en turismo, y como muchas familias dependemos de esto... Y al ver noticieros importantes a nivel nacional, informando MAL, siento mucha tristeza e indignación... Porque la gente cancela reservas, se va del pueblo. Es un momento difícil para todos, en la Argentina en general...Así que ustedes COMUNICADORES, ayuden con la VERDAD COMPLETA...", pidió Julieta Ortiz en la misiva.

