Una Copa y dos objetivos para los tres regionales

Por un lado, el Rojo recibirá en la cancha de Atlético Neuquén a Ferro de General Pico, La Pampa, mientras que albinegros y naranjas chocarán en La Visera en otra edición del clásico más importante de Río Negro. Si bien todos desean comenzar con el pie derecho, las circunstancias hicieron que las prioridades de cada uno sean bien diferentes.

El equipo neuquino, por su parte, sabe que tendrá un semestre clave para intentar mantener la plaza en el A. En este sentido, el cuerpo técnico analiza que las lesiones fueron uno de los principales maleficios que sufrió el equipo en la primera ronda y por eso es que, para el partido ante el Verdolaga, cuidará a muchos de sus habituales titulares, y tomará estos dos duelos como preparación para lo que será el comienzo de la reválida. Por supuesto, si logra pasar de ronda la Copa tomará otra trascendencia, teniendo en cuenta que estará cerca de la parte caliente del certamen, donde aparecen los rivales fuertes y los premios en pesos.

Similar es el caso de Ferro, que obtuvo su boleto para la segunda fase del Federal e irá por un ascenso, dejando en segundo plano la Copa Argentina, según contó su entrenador, Sergio Arias, a LM Neuquén. Todo indica que llegará con un equipo mixto a Neuquén en busca de un resultado positivo.

2 refuerzos se podían hacer. Cipo hizo uno, el Rojo los dos al igual que Ferro. Roca, cero.

Todo es prioridad

Del otro lado del puente la situación es diferente. El clásico entre Roca y Cipo no deja margen para el error en ninguna de las instituciones. Sobre todo en la cipoleña, que tras completar una floja primera ronda deberá devolverle una alegría a su gente. Es por esto que, con nuevo DT (Duilio Botella), el Albinegro ve esta primera fase como una gran chance de volver a tomar envión anímico. Por el contrario, si lo elimina su rival de siempre, se le hará complicado encarar una reválida que ya de por sí le molesta jugar.

Del otro lado, el Naranja de Laspada tiene poco que perder. Está en la segunda fase, dejó afuera a su clásico rival y ahora se ilusiona con darle otra estocada para dejarlo aun más golpeado. Ambos pondrán lo mejor que tienen. La Copa es la misma, pero cada uno la mira desde su lado.

“La prioridad no es pasar de fase aunque de todas maneras vamos a poner un equipo competitivo que nos permita sacar un buen resultado para viajar a Pico con chances”, dijo Diego Trotta, director técnico de Independiente

“La Copa Argentina es una competencia importante para nosotros y queremos pasar la eliminatoria con Roca, pero sabemos que hay que ganar la zona”, dijo Duilio Botella, flamante entrenador de Cipolletti

Cipolletti a puertas cerradas porque los habrían filmado

“No sabemos quiénes eran, pero el sábado nos estuvieron filmando, así que decidimos cerrar las puertas del ensayo futbolístico”. Con estas palabras Duilio Botella explicó su decisión para que no se vea el once contra once de anoche.

Finalmente, el plantel se movió con la pelota desde las 21, casi el mismo horario en el que el viernes recibirá a Roca (21:30).

El técnico albinegro quiso preservarse el día en que tenía pensado confirmar el equipo titular, aunque la alineación guarda pocos misterios. El once probable del Albinegro sería con Matías Alasia; Gastón Valente, César Medina, Federico Azcárate (debut), Jonathan Morales; Giménez, Vilce, Ávila; Sosa; Weiner y Piñero Da Silva.

Definen por Azaguate

Hernán Azaguate, el mediocampista de Centenario con experiencia en el Federal A, volvió al estadio albinegro. Ante la atenta mirada del cuerpo técnico rindió su segunda prueba futbolística. Ahora, Botella elevará su informe a la dirigencia para saber si toma la opción de sumarlo al grupo hasta la finalización del campeonato. El club tiene tiempo hasta los primeros días de febrero para confirmar su contratación ante el Consejo Federal.

Probó el sintético y encara la recta final sin lesiones

Independiente entrenó ayer por primera vez en cancha de Atlético Neuquén, estadio que será sede del duelo del viernes a las 21 ante los pampeanos.

La idea del cuerpo técnico será adaptar a sus dirigidos a las condiciones del césped sintético, por lo que ayer completó una positiva práctica de cincuenta minutos de fútbol.

A diferencia de los partidos amistosos anteriores ante Maronese y Argentinos del Norte, Diego Trotta le dio minutos a Iván Marcolini y a Víctor Manchafico, dos que se venían entrenando diferenciado. Similar es el caso de Manuel Berra, que por primera vez en la pretemporada tuvo contacto con la pelota durante 20 minutos. De todas maneras, ninguno estaría presente frente Ferro. Hoy el Rojo volverá a practicar en el mismo escenario pero en horario nocturno para adaptarse a las luces con las que jugará el viernes.