LMNeuquen | Espectáculos | cine - 20 marzo 2019

Una dupla explosiva: Tarantino lanzó el primer adelanto de su film con Brad Pitt y Leo DiCaprio

Tras la revolución que generaron los póster en las redes, se estrenó el primer tráiler de Once Upon a Time in Hollywood que llegará a las salas a mediados de año.