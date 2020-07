Una empresaria candidata para el corazón de Tinelli

"Un rumor dice que Marcelo quiere reconquistar a Guillermina y no para de hacer de todo para lograr volver con ella. Dicen que está devastado y que no para de mandarle mensajes, señales, regalos y todo para acercarse a la madre de Lolo", detalló el periodista.

Luego, amplió más la información que diera Luis Ventura respecto a la millonaria "tapada".

-> Heredera y millonaria

"Lo que cuenta el entorno es que Tinelli pudo estar cerca de una mujer de 47 años, millonaria oriunda de la provincia de Chubut. Pertenece a una de las familias más ricas de la Argentina, dueños del emporio de supermercados La Anónima, de doble apellido: Menéndez Behety", indicó Rodrigo.

La pretendiente -el panelista nunca reveló el nombre- de Tinelli es una de las herederas de una de las familias pioneras en la Patagonia, que en la actualidad tendría alrededor de 162 sucursales en 83 ciudades, 11.500 empleados y dos frigoríficos.

Por otro lado, Guillermina también tendría su pretendiente. Marcela Tauro, en Fantino a la tarde, reveló que se trata de una personalidad muy importante de la política. "Mi intuición es que no vuelven. Para mí hay un tercero que por redes la sigue a ella. Es político, la sigue y le pone ‘me gusta’. Tiene que ser de bajo perfil porque si no ella no va brillar nunca. Le da ‘me gusta’ a varias", precisó Tauro.