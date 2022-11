Una ex Gran Hermano explotó contra Laura Ubfal y las panelistas: "Están desesperadas"

Sin embargo, luego de la eliminación de Juan Reverdito , Laura Ubfal , una de las panelistas del programa, y el resto de sus compañeros criticaron con dureza al exparticipante de Gran Hermano, a tal punto que no solo en las redes sociales se molestaron por esto.

Gran Hermano Laura 1.jpg

“Juan estuvo muy desprotegido, tengo muchos amigos trabajando en la producción. Lo que pasó el lunes es porque la elección del debate está hecha con personas que estaban desesperadas por estar, porque saben que el programa funciona y están todos en la cresta de la ola”, aseguró Martín Pepa enojado.

“Lo pusieron en una situación de que es un tarado para todo el mundo, creo que un Alfa puede llegar a salir mejor que antes, yo no soy el mismo que era cuando entré. Yo creo que los panelistas, aunque la mayoría de ahí no son panelistas, tienen que saber ser espectadores para ser panelistas”, agregó el ex participante de Gran Hermano.

Gran Hermano Laura 2.jpg

“Nadie sabe en qué se meten cuando se meten a GH, ni el más experto en televisión. Tenés un participante que salió y no conoce nada y lo atacan como si le hubiera cortado la cara a la virgen”, cerró Pepa.

La realidad es que muchas son las críticas que recibió Laura Ubfal por su participación en el debate, a tal punto que en las redes sociales empezaron a juntar firmas para que se la despida. “Las personas que aquí firmamos intentamos hacer llegar a la producción de Telefe nuestra disconformidad con la panelista del programa ‘Gran Hermano 2022′: Laura Edit Ubfal”, escribieron en la conocida plataforma Charge.org.