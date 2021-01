Una guerra sin fin: qué dijo Nicole del embarazo de Pampita

“¿Saben a lo que me hace acordar? Vieron el italiano Gianluca Vacchi que tuvo ahora a su primera hijita. Él para comunicar que era mujer hizo sobrevolar un avión sobre su propiedad que tiraba...”, comentó Nicole. “¿Vos estás diciendo que Pampita se copió de Gianluca Vacchi?”, la interrumpió la ex integrante de Los ángeles de la mañana (LAM), Karina Iavícoli. “No, estoy diciendo que se ve que hoy se usa eso. Hasta mi última hija no se usaba”, dijo la modelo. “No me parece inocente la comparación”, retrucó la periodista. “¡Uy, Karina, sacate a LAM de encima porque no vinimos con maldad!”, disparó Nicole con tono irónico y entre risas.