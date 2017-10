Una guerra que no tiene fin

Fuerte: “salí de ahí y me temblaban las manos. es evidente que tiene cosas no resueltas conmigo”.

Tremenda revelación

Siguiendo con su descargo, Nicole aseguró que sintió incómoda durante la nota. “Cuando quería meter el dedo en la llaga con el tema de la relación con mi mamá o mi hermana, yo le podría haber contestado qué pasó esa vez cuando ella quiso pasar por arriba con el auto a la madre, o qué pasó cuando ella dejó a uno por el otro, a Barrantes por Vicuña. Pero no me sale esa cosa porque no tengo maldad adentro”, explicó la novia de Facundo Moyano. Luego, agregó que ella podría haber actuado de la misma forma en su programa, pero “quería dejar atrás las pavadas”.

“Para que me comporte como una mala persona tendrías que meterte con una de mis hijas o haber sido una íntima amiga y meterte con un novio mío, si no, no me sale esa maldad. En realidad, no me gusta pagar con la misma moneda”, sentenció Nicole tras la entrevista en Pampita Online.

“Nunca volvería a invitarla, tiene muy mala energía”

Carolina Ardohain no se quedó callada tras la tensa entrevista y también tuvo fuertes palabras para Nicole. Entrevistada por Intrusos, la modelo fue tajante: “Nunca volvería a invitarla, tiene muy mala energía”. Afirmando el tono de sus declaraciones, agregó: “Si la producción me la pidiera como invitada otra vez, diría que no”.

Por otro lado, la conductora dijo que se sorprendió por ciertas actitudes de Neumann. “Me llamó la atención cómo hablaba de ciertas cosas que no tenían justificación, pero no soy quién para juzgarla”, sostuvo sobre su colega.

“Me pareció re desubicadaco de su parte venir a mi living, a mi programa, a hablar mal de mí como profesional. En eso me parece que también estuvo muy desubicada”, cerró Pampita .