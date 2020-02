A cargo del Juzgado de Familia y Sucesiones de única nominación del Centro Judicial Monteros, de la provincia de Tucumán, Rey Galindo explicó: "Es un caso muy interesante y la decisión es de ella, porque es ella la que nos plantea este escenario de la vida y la que nos dice que no quería elegir al decir tengo dos papás y a los dos los quiero ".

"Yo siento que tengo dos papás. No quiero elegir" le dijo la nena, llamada "July" en el expediente judicial, pero que no es su nombre real, que se ocultó para preservar a la menor.

"Fue tan contundente la forma de expresarse de 'July' que hubo que buscar la norma jurídica para tomar una decisión", comentó este martes Rey Galindo en una entrevista con radio Rivadavia.

"A partir de esa voz que se instala en el proceso -la de la menor- no teníamos más que ver y resolver cómo el derecho se ajustaba a esta realidad", agregó la jueza.

El caso se originó cuando el padre biológico de la menor pidió impugnar la filiación de una ex pareja de la madre, quien se hizo cargo de la nena.

"July es hija de un papá biológico y tiene un papá no biológico, jurídico. Los dos cumplen la función de papás y con ambos comparte tiempos", relató la magistrada.

Ahora, con el fallo, que tomó como determinante el deseo de la menor, habrá que esperar si el padre biológico apelada la decisión tomada por Rey Galindo.

¿Qué dice el fallo?

En el escrito (en el que se usó tipografía Comic Sans, que se emplea generalmente para textos informales), la jueza realizó un resumen dirigido a la nena: "Juli, tenés razón cuando decís "que no querés elegir entre tus dos papás". Tenés derecho a conservar a los dos, al papá Roberto y al papito Jorge. También tenés razón al no permitir a los grandes -y admiro tanta valentía- que te exijan ese tipo de elección. No hay nada que elegir. Vos no tenés que elegir entre Jorge y Roberto. Porque según lo que hablamos y me hiciste saber, es que sentís que los dos son tus papás. Listo, eso es lo importante. Y así lo voy a escribir en esta sentencia", escribió Rey Galindo.

Fallo.jpg

"Te anticipo que voy reconocer legalmente ese derecho a tener a tus papás en los papeles (a los dos) y a reconocer el derecho a vivir de esa forma y en familia. Esto quiere decir, que voy a hacer que el Estado registre en tu acta de nacimiento a Roberto además de Jorge y Lucía. A los tres: con lo cual vos vas a tener en los papeles (acta) dos papás y una mamá. Y con eso, ellos tres tienen los mismos derechos y obligaciones (ellos con vos y vos con ellos)", siguió.

La jueza también le explicó a la nena sobre las obligaciones de sus padres: "Básicamente son cuidarte, acompañarte en la vida, y asegurar tu bienestar físico y económico (alimentos, vivienda, estudios, etc.). Entre ellos deben organizarse para cuidar de vos (autorizaciones cuando vos salgas de viaje fuera del país o si decidieras casarte antes de los 18 años, derechos de comunicación con vos, cuidados personales, y esas cosas ¿sabes?)".

LEÉ MÁS

Paritarias: Gutiérrez dijo que convocarán a los gremios la semana próxima

Piden garantizar agua para los niños en la toma Casimiro