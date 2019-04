Una maestra cacheó a nenes de primer grado

Desde la semana pasada los padres reclaman el esclarecimiento del hecho y, tras su viralización, intervino la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

La maestra se tomó licencia. Según la DGCyE, un equipo de psicólogas está hablando con los chicos. Luego de entrevistar a los directivos del establecimiento educativo, harán el seguimiento del caso con una investigación administrativa -ya en curso- y a partir de allí “se tomarán las medidas disciplinarias necesarias”.

“¿Cómo cualquiera puede acusar de ladrones a nuestros nenes sin que haya consecuencias? ¿Cómo, con todo lo que está pasando, cualquiera puede tocar sus cuerpos?. No es no. No podés hacer eso con nadie. Menos tratar de ladrón a un nene. Menos, tocarlo”, señaló Branda, aun indignada.