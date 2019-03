Una mujer se encadenó para reclamar justicia por la muerte de su hijo baleado

“Tengo miedo de que la Justicia le de 6 años (a Castillo) y que a los 2 ande por la calle como si nada. Terminó con la vida de mi hijo y él era un buen chico”, apuntó María, con lágrimas de dolor tras recordar a su hijo.

Embed

Con una bandera a su espalda que gritaba el nombre de David, la mujer afirmó que su hijo era muy compañero y aclaró que no tenía nada que ver con el ambiente en el que se movían los involucrados.

“Era un chico de casa, no tenía ninguna maldad, no le hacía mal a nadie, era un buen hijo, hermano, era todo y ya no está. No creo en la Justicia, no es para los pobres, sólo para los ricos”, sentenció indignada.

“Estoy enferma, tengo hernia de disco, me la pasó en el hospital, internada, caigo con arritmias cardíacas”, explicó María, quien señaló que no para de ir al médico tras conocer el fallo.

El hecho ocurrió entre las 8 y las 14, del 13 de mayo de 2018. Allí, la víctima y los acusados se encontraban en la pieza de un inquilinato, ubicado en el barrio Parque Industrial.

“Estábamos mirando tele y nos pusimos a jugar con el arma que estaba en mi casa. Saqué el cargador porque tenía balas, para que no pasara nada. En eso él me pone la cabeza en el caño y me dice ‘tirá, tirá’”, confesó anteriormente Castillo, sobre los minutos previos.

En ese instante, este jaló el gatillo de la pistola calibre 9 milímetros y mató a la víctima de un tiro en la cabeza. Luego, alteraron la escena del crimen y alertaron a la Policía.

LEÉ MÁS

"Dijo tirá, escuché la explosión y no supe qué hacer"

Crimen del Chañar: mataron al amigo por accidente

Piden que se investigue un intento de femicidio

Arrancó un nuevo juicio por el homicidio de Gladys Ortiz