Una nena le escribió al ladrón que le robó su bicicleta

El pasado jueves 10 de septiembre, cuando todavía no había pasado ni un mes desde que Malena tenía su tan ansiada bicicleta, un ladrón entró al garage de su casa y se llevó la bicicleta y sus sueños.

“Mi papá fue a guardar el coche y, cuando salió, me dice: ‘Nos robaron la bici de Male’. No podíamos creerlo. Eran las diez de la noche y salimos a caminar por el barrio, a preguntar a los vecinos si no habían visto algún movimiento raro o escuchado algún ruido fuera de lo habitual”, contó su mamá, Cynthia Maldonado que, al final, terminó haciendo una denuncia policial.

Cynthia relató que luego de volver de la comisaria y de dar vueltas por el barrio para ver si no habian dejado tirada la bicicleta, ya en casa, más tranquila, Malena apareció con un cartel que hoy es viral. “Te amo bici. Señor ladrón devolvémela”, dice.

“Lo hizo ella sola. Después me preguntó si podíamos pegarlo en el portón de casa para que lo vieran los vecinos. Yo le dije que sí y después le mandé una foto a su papá. Una de sus tías decidió compartirlo en Facebook y en una página local de compra y venta de productos, que llama ‘Trato hecho', y ahí el tema explotó”, recapitula Cynthia.

En Facebook Magali Voisard escribió, "Malena va a cumplir 9 años en unos días. Ayer le robaron desde la puerta de su casa la bicicleta que con esfuerzo le regalaron sus papás. Es increíble la sociedad en la que vivimos. Es más fácil quitar lo ajeno que laburar y también es increíble la inocencia de un niño de pedir, a través de una carta, por favor al ‘Señor ladrón’ que le devuelva lo que es suyo. Que sociedad de mierda”.

Nena-bici.jpg

Finalmente, un vecino de la zona que escuchó la historia se solidarizó con la pequeña y le regaló una bici usada.