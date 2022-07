Una neuquina participó en Canta Conmigo Ahora y Locho la defendió

“Soy Pía Mieres, vengo de la Patagonia, de la provincia de Neuquén. Tengo 18 años, estoy estudiando el profesorado de Música, recién estoy en el primer año. Hice el casting online, pensé que no pasaba, que no me iban a llamar, pero acá estoy. Vengo a dar lo mejor de mí. Vengo de muy lejos, a conquistar a los 100 jurados” , expresó la joven neuquina en el tape previo a su performance.

Con el correr de los segundos, su potente voz llamó la atención de muchos (se diferenciaba muchísimo de su voz hablada), y de a poco, algunos jurados se fueron levantando de su silla para “cantar” con ella. Sin embargo, no fueron los suficientes como para seguir en competencia, ya que los puntajes a superar eran mayores a 80 puntos y ella apenas superó los 20.

“Yo la voté de una. Mantenés las notas mejor que nadie, incluso mejor que muchos que están acá, y muchos no se dieron vuelta”, lanzó Locho, la gran estrella de El Hotel de los Famosos. “La verdad que canta muy lindo, pero en la forma en la que comprimió los agudos me la bajó un poquitito, pero la verdad, es que cantante muy lindo. Pero no te voté por eso, en el momento del ‘pun para arriba’ no te luciste”, agregó Lourdes, otra de las integrantes del jurado. “A mí me gustó mucho. Mucha identidad en su interpretación, muy afinada como dice Locho, mantuvo muy las notas, me gustó su performance”, expresó Juan Taleb, integrante de Los Caligaris. “Me gustó que tu voz es mucho más madura de la edad que tenes, y eso me llama mucho la atención. Creo que sos un alma vieja, y eso es un piropo. Hay como una antigüedad y yo creo mucho en esas cosas. Uno canta con el alma y vos lo hiciste, por eso me paré”, cerró Alejandra Desiderio, sobre la presentación de Pía.

Con papá presente

Eso se dio cuando Raúl Sencillez, también de Los Caligaris, le consultó sobre los motivos por los cuales su padre no estaba presente en el programa, ya que ella misma había expresados sus ganas de que este allí en el tape de apertura.

“¿Por qué no te pudo acompañar tu papá?”, manifestó el artista, y Pía se emocionó: “Él sufrió un infarto el año pasado, por un síndrome que ni siquiera sabíamos que era. Hoy lo tengo conmigo, gracias a Dios, pero se está haciendo tratamiento y no puede viajar”.

“Mucha fuerza para tu papá entonces”, cerró Sencillez, alentando a la joven y su familia.

Conocé un poco más de Pía

