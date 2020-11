Una neuquina publicó un video que "no decía nada" y explotó TikTok

Una prueba, un juego y el estallido. Las redes sociales se rigen bajo unas normas que Carolina Magnalardo practica día a día para entenderlas y emplearlas en su emprendimiento particular. Este jueves por la noche subió un video a TikTok en su cuenta personal y durante los últimos 6 días su teléfono no paró de sonar por esa publicación que ya superó las 340 mil reproducciones .

En la publicación se observa, con audio original, como prende la bomba de la pileta y saca el filtro. Nada más. Once segundos de "nada". "Y mirá como nos fue, sinceramente con mi socio quedamos muy sorprendidos", agregó quien hasta tenía solo 11 seguidos en la red social.

Es que dentro de la empresa que dirige, Imago, trabaja con la imagen de políticos y distintas personalidades del Alto Valle.

"Todo lo que queremos experimentar con un cliente, lo probamos en nuestras cuentas personas. Hace poquito entró uno nuevo que no tiene redes, pero quiere meter 100 mil compartidas antes de haber arrancado. Es un hombre grande, no le podes pedir videitos, el perfil de él no da redes. Entonces, por ahí no es que salga él en las redes, pero la idea es que muestre sus cositas de la casa. A eso que a todos nos gustaría tener", explicó.

Redes TikTok neuquina (1).jpeg

A partir de este ingreso, Carolina probó el jueves en la noche publicar un video que "no diga nada". Buscó qué hashtags debía poner y en qué horario debía publicar, y subió el video que grabó horas antes. "Siempre probamos cositas y ahora con este resultado ya estamos trabajando para emplear este resultado en el perfil de nuestros clientes", concluyó.

Redes TikTok neuquina (2).jpeg

Detrás de TikTok: una ganadora

Hace tres años, durante un chequeo de rutina, Carolina Magnalardo recibió una noticia que la empapó como un balde de agua helada. “Cáncer”, dijo la médica; una palabra que ella siempre había asociado con la muerte. “Lo primero que quise preguntar fue cuánto tiempo me quedaba de vida”, recordó en una entrevista a LMN en 2019.

La palabra cáncer le seguía dando señales. Se aparecía en los carteles, en las historias de los extraños y hasta en la pantalla de sus redes sociales, pero solo se hizo real cuando la escuchó dentro de un consultorio. Entonces, pudo ver una nube oscura que ensombrecía su suerte.

Su doctora, sin embargo, le explicó dos cosas fundamentales: no solo le aclaró que el cáncer es curable si uno se compromete con el tratamiento médico, sino que también le dijo que su temperamento, ese mismo que le hacía vivir la vida a flor de piel, podría haber terminado en una úlcera o un ACV, pero que eligió un carcinoma para somatizarse en su cuerpo.

En ese tránsito, decidió escribir. Ella, que comenzaba decenas de libros que no terminaba nunca y que llevaba un registro de sus actividades en una agenda prolija, entendió que un diario le serviría para plasmar su tratamiento y encontrar un refugio a su dolor.

Así nació La teta que tenía algo para decir, un relato de 170 páginas de su vivencia al enfrentar una enfermedad que muchos no quieren nombrar pero que afecta a 21 mil mujeres argentinas cada año. “Era difícil llevarse conmigo durante el tratamiento, por lo que pasaba muchas horas sola y escribiendo”, explica la autora.

Embed

Una vez curada, se ocupó de vivir la vida con intensidad y hasta viajó por el mundo siguiendo su pasión: la cobertura del fútbol femenino.

La autora busca enseñar eso que aprendió: la importancia de enfrentar la enfermedad sin miedo y la necesidad de escuchar al cuerpo, que grita como puede cuando nadie lo quiere oír.