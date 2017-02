Una pareja explosiva

Cuando aún faltan aproximadamente tres meses para el inicio del “Bailando” y sólo hay dos participantes confirmados, los campeones Pedro Alfonso y Flor Vigna, Moria Casán -nuevamente en el jurado del certamen- postuló al diputado José Ottavis y a la comediante Gladys Florimonte para que sean parte del show como pareja.

“Con ellos me descompongo. Ambos me dijeron que querían estar, pero vamos a ver si se terminan animando”, declaró la One, dando a entender que ya se estaría negociando su incorporación.

El político ya estuvo presente en el piso de Showmatch el año pasado, a poco de separarse de Vicky Xipolitakis. En ese momento se cruzó con su imitador (Bicho Gómez), quien tenía que entrar a la casa de “Gran Cuñado”. Al diputado se lo vio molesto por su caricatura, ya que sentía que no lo representaba, y no le siguió el juego a la falsa Griega, interpretada por Fátima Florez.

Florimonte, por su parte, también tiene una gran historia con Marcelo Tinelli y su producción. Es que en 2009 fue una de las grandes animadoras del “Gran Cuñado”, personificando a Alicia Kirchner y a Zulma Lobato (que luego se transformaría a Zulma de Tinelli).

En 2015 tuvo el privilegio de ser participante del “Bailando”, pero tras quedar eliminada en la primera gala, se dedicó a ser comediante del ciclo con personajes como la Conserje.

Listo: El diputado se puso las plumas y bailó en una comparsa de Monte Caseros hace una semana.