"Fue toda una aventura. Así lo tomé desde el comienzo y así lo viví en el desarrollo. Y todavía, un día después, de vivida la experiencia me perdura esa sensación", comentó Caimi. Y, ante la novedad, agregó: "Soy un relator del palo convencional, tradicional, visceral y apasionado, y esto fue todo muy extraño desde que me lo propusieron. El tono que buscamos fue diferente, pero no exento de compromiso futbolero".

La iniciativa surgió de la Sociedad Argentina de Cardiología y una marca de agua baja en sodio. "Fue una aventura que había que afrontar con profesionalismo y perspectiva de salud, para gente con dificultades cardíacas", comentó en ese sentido el periodista que lleva más de 30 años dedicado a la profesión.

"Hubo una muy buena repercusión de gente que valoró la propuesta en un contexto complejo del Superclásico, donde se enfatizó tanto de si los corazones iban a aguantar tanto", concluyó el también docente de Periodismo Deportivo.

Por eso, si te pareció muy fuerte lo vivido ayer en La Bombonera, podrás optar por esta ingeniosa transmisión el próximo 24, cuando River y Boca definan al campeón de la Copa Libertadores en el Monumental.

