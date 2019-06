Underground calienta motores para El Marginal 3

“Me matan las ganas que salga le temporada 3 y me estoy muriendo por mirarla”; “Que emoción. Traigan puertas que manija sobran”; “Ansiosima!! Ya quiero verlaaaa” y “Yo ya puse la alarma, no me lo quiero perder por nada”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en las redes.

Según la información oficial, la historia se ubicará dos años después del “motín de las palomas”, momento en el que los Borges matan a El Sapo. Ahora, y a pedido de Antín (director de la cárcel), los hermanos deberán proteger a un joven interno, hijo de un empresario poderoso. También deberán elaborar un plan para recaudar dinero porque tienen la posibilidad de comprar su libertad.

A su vez, Emma lidiará con los traumas que dejó el motín, y los de la Sub 21 intentarán bajar a los Borges, haciendo alianzas con un preso ex boxeador y con Pantera.

