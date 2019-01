"Uno de los secretarios de Cristina me dio 230 mil euros"

Buenos aires. El miércoles, por la causa de los Cuadernos de las Coimas K, fue detenido Isidro Bounine, un ex secretario privado de Cristina Kirchner. Esto fue luego de que el juez federal Claudio Bonadío homologara el acuerdo de Juan Manuel Campillo, a quien aceptó como arrepentido pero le negó la excarcelación. Al declarar como imputado colaborador, Campillo apuntó contra Bounine. “El secretario de Cristina Kirchner me pagó 230.000 euros”, le dijo al juez. El ex secretario de hacienda de Santa Cruz, Campillo, es investigado por maniobras de lavado de dinero en el exterior: cerca de 70 millones de dólares para la compra de inmuebles.