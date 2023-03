Uno por uno, los proyectos de ley que presentó Gutiérrez en la Legislatura

En ese sentido, destacó los avances en el relevamiento territorial: agregó que ya hay 18 comunidades con resolución conjunta Provincia – INAI, 4 comunidades aprobadas por provincia a la espera de aprobación INAI y 3 comunidades de Vaca Muerta acordadas con las comunidades a enviar al INAI.





Alivio de ganancias

Gutiérrez destacó la iniciativa del vicegobernador Marcos Koopmann, que impulsó un proyecto para modificar el impacto del impuesto a las ganancias para los trabajadores públicos, que provocó que menos de dos mil empleados de la provincia tengan que pagar este impuesto.

"Mientras tanto esperamos si lo pueden resolver a nivel nacional, y este mes 1200 millones de pesos en vez de irse fuera de la provincia generaron más trabajo y más consumo", dijo sobre la iniciativa, y anunció que presentará un proyecto de ley para que "ese 40% no sea nunca más afectado por ganancias que carcome el salario real de los trabajadores". "El salario no es ganancia", aseguró.

Peaje para las petroleras

Tras anunciar la finalización de la obra de pavimentación en este camino, el gobernador también anunció el envío de un proyecto de ley que crea un canon por uso intensivo de la Ruta Provincial N° 67, para conservación y mantenimiento que será abonado por las personas humanas y/o jurídicas afectados a la actividad hidrocarburífera.



Actividad agropecuaria

Gutiérrez repasó los avances para fomentar la actividad rural en distintos puntos de la provincia. La Modernización del Sistema de Riego Chañar, Programa de Gestión Integrada de Riesgo en el Sistema Agroindustrial Rural, Electrificación Rural Sur y Planta de Procesamiento de Pescado en Piedra de Águila.

A su vez, anunció la presentación de un proyecto de ley para solicitar el pedido de financiamiento a organismos internacionales de crédito para tomar un préstamo de hasta 60 millones de dólares para el desarrollo rural y de la agricultura periurbana.

Regulación para la profesión sanitaria

A partir del crecimiento demográfico y la necesidad de fortalecer los sistemas de emergencia, Gutiérrez también anunció la presentación de un proyecto de ley para regular el ejercicio de la profesión de Tecnicatura en Emergencias Sanitarias.

"Hoy los eventos traumáticos y la muerte súbita prehospitalaria ocupan un lugar fundamental en la demanda de servicios de emergencia, de modo que resulta indiscutible que las situaciones de emergencia requieran más personal capacitado para brindar una atención sanitaria más amplia y efectiva", dijo el mandatario.

En ese contexto, destacó algunos avances en materia sanitaria en Neuquén, que tienen el inicio de construcción del Hospital Norpatagónico como principal hito del último año. También mencionó la inauguración del hospital de San Martín de los Andes, entre otros puntos.

Actividad Física

El gobernador destacó las obras inauguradas en el marco del proyecto que llamó "revolución deportiva" y que busca generar un impacto social a partir del crecimiento de la infraestructura para practicar deportes. Además, anunció un proyecto de Ley Actividad Física y Deporte para actualizar el marco normativo que ya existe en la Ley Provincial 840.

Energías Renovables

Si bien Neuquén se caracteriza por su economía basada en la producción de energía fósil, Gutiérrez remarcó la apuesta por desarrollar las energías renovables con un parque eólico ya en funcionamiento y otros seis proyectos en marcha. Por eso, propuso a los diputados que debatan la toma de un préstamo para fortalecer el crecimiento de esta actividad energética.

"Enviaremos un Proyecto de Ley de Autorización para emisión y comercialización de títulos con destino al Proyecto Eólico Picún Leufú y a la ampliación del Parque Fotovoltaico El Alamito y otros proyectos de energías renovables de ADI NQN", aseguró.

"El desarrollo de la ampliación y diversificación de la matriz energética se complementa con la utilización adecuada, sustentable y sostenible del gas y el petróleo como motor de la transición energética", afirmó Gutiérrez y apuntó a los principales desarrollos en la temática: la hidroeléctrica del río Nahueve, dos centrales hidroeléctricas en Aluminé y Auquinco, la construcción de una nueva en Villa Traful y el parque solar más austral del mundo, El Alamito, que se pondrá en marcha en los próximos días.

Trabajo

"Alcanzamos un nivel récord de empleo privado en blanco en la historia provincial. 130 mil empleos. Neuquén es la provincia que más trabajo generó en los últimos 10 años. Comercio, industria y construcción son los rubros más pujantes", dijo Gutiérrez ante el aplauso de los presentes en el recinto.

Según se informó, está prevista la presentación de un proyecto de ley de bonificación a las profesiones liberales vinculadas a la construcción y desarrollo inmobiliario, con una alícuota reducida al 1,5%.

Reforma constitucional

A lo largo de su discurso, el gobernador hizo varias menciones al papel que tiene la juventud en el desarrollo social y productivo de la provincia. Así, destacó su participación en algunos proyectos impulsados por el vicegobernador Koopmann, como el Boleto Estudiantil o la Ley de Empleo Joven, y propuso que tomen una relación más activa en la política.

"La juventud no es sólo futuro, es presente y futuro. En esos espacios de participación, también estoy convencido de que lo van a hacer mucho mejor que nosotros, es hora de que no haya restricciones de edad para que ocupen cargos públicos. Hay una discriminación en la juventud. En estas elecciones hay gente que no puede ser candidato a conejal por una cuestión de edad, no pueden ser ministros ni subsecretarios, no pueden ser gobernador, vicegobernador o fiscales", dijo y agregó que presentará un proyecto de ley para hacer una enmienda en la Constitución Provincial para que no haya límites de edad para ocupar cargos públicos.

"De ninguna manera vengo a cambiar las reglas de juego de esta competencia electoral, para que la cámara lo debata luego de este proceso electoral, estoy convencido de que van a llegar a un consenso y un acuerdo para poder incorporarla en 2025. Nuestro crecimiento es gracias a un gran capital que tiene nuestra provincia: nuestras juventudes", resaltó.