Unos 300 neuquinos están varados en el extranjero

Así lo indicó el jefe de la delegación Neuquén de la Dirección General de Migraciones, Gustavo Sueldo, quien precisó que la mayoría de los casos corresponde a gente que se encuentra en Chile, pero también en Brasil y diferentes países europeos como España, Italia e Inglaterra.

El miércoles ingresaron a la provincia los últimos ómnibus provenientes del exterior. Se trata de dos unidades de larga distancia que salieron de Chile, uno de ellos con 25 pasajeros argentinos y residentes extranjeros que terminó su recorrido en la ETON, y otro que pasó por la terminal, dejó pasaje allí y tenía como destino final Mar del Plata.

A su vez, también el miércoles, aterrizó el último vuelo en Neuquén procedente de Aeroparque, con gente que había llegado a Buenos Aires desde el extranjero.

Todo el transporte público de pasajeros quedó suspendido hasta el 31 de este mes.

En cuanto a los oriundos de la provincia que están fuera del país sin la posibilidad de retornar, hay casos de diferentes características. Algunos estaban en el extranjero antes de que comenzaran las restricciones de circulación por la pandemia y no pudieron volver por la cancelación de vuelos, mientras que otros salieron del país a sabiendas de que la vuelta no estaba garantizada.

Uno de los últimos pedidos de asistencia que llegó a la Delegación de Migraciones es el de una neuquina que pudo viajar de Europa a Santiago de Chile pero que ahora no puede ingresar por la frontera a la provincia.

Los controles se están realizando en los pasos Cardenal Samoré y Pino Hachado, mientras que Mamuil Malal y Pichachén están directamente cerrados a la circulación.

Controles

Las restricciones para el ingreso de gente desde el exterior a la provincia a través de los pasos fronterizos se fueron profundizando a medida que el gobierno nacional endurecía las medidas de prevención.

Al principio se cerraron para los extranjeros y quedaron abiertos para los argentinos y los extranjeros con residencia en Neuquén, pero ahora el impedimento de ingreso es total.

"Los únicos que pueden entrar hoy al país son las excepciones, que refieren a ciudadanos mayores de 65 años. El resto deberá esperar para su repatriación y recibirán asistencia económica a través de la Cancillería", explicó Sueldo.

Las otras excepciones están vinculadas al transporte de cargas de productos alimenticios, donde no hay por el momento restricciones. Se controla a los choferes, que no tienen permitido pasar la frontera con acompañantes, y se les hace un test. Si tienen síntomas compatibles con el coronavirus se los obliga a quedar en cuarentena, mientras que si no presentan síntomas lo que se les solicita es tener el menor contacto posible con otras personas y que se dirijan directamente al destino asignado para la mercadería que llevan en sus vehículos.

El control sanitario, tanto de las personas como de las cargas, lo hace la Provincia.

