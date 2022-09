Urcera lejos de la pelea con el nuevo Ford: la pole fue para Antonino García

José Manuel Urcera no tuvo un buen debut con el Ford Focus que prepara el CVG Team. El cipoleño se ubicó 38° en la clasificación de la novena fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional que se corre en el autódromo de Toay, La Pampa. El rionegrino Antonino García (Ford) se adjudicó la pole position.

“Urcera me dio una buena succión, venía con algún problema, no venía al 100 por ciento, aproveché ese parcial de recta muy bueno, después vinieron las tres curvas que parecen sencillas pero son muy difíciles. Creo que el equipo me entregó un gran auto que estuvo a la altura”, expresó Antonino, que con un tiempo de 1m20s544, logró la pole. Juan Bautista De Benedictis (Toyota) y Gastón Iansa (Ford), completaron el podio.

“Es difícil lo de este domingo, ya que la clasificación de hoy fue la más difícil del año, porque hay muchos candidatos. Planificamos muchas estrategias, pero cuando sale el verde no se cumple ninguna, todos pelean por cosas importantes”, expresó Antonino.

El nuevo equipo de Manu Urcera tiene mucho trabajo por delante y poco tiempo para lograr que el Ford Focus pueda ser competitivo, ya que el cipoleño pelea por el campeonato. Nicolás Montanari (Chevrolet Cruze), el tercer rionegrino en la categoría, también estuvo lejos de la pelea, clasificó 35°.

En la Clase 2, Marcos Fernández fue el poleman en el circuito pampeano. En tanto, la primera serie quedó en manos de Ignacio Procacitto; en la segunda batería ganó Christian Abdala y en la tercera el triunfo fue para Matías Cravero. La final de este domingo comenzará a las 12.20.