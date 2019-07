Tuvimos problemas en la conformación de nuestro espacio porque en la atracción se ha llevado a muchos a un lado y el otro. Desde mi mirada, la política se ordena por la demanda ciudadana y no por la oferta de los políticos. Hay un importante porcentaje de argentinos que quiere una alternativa diferente a la que pueden ofrecer la continuidad de Macri o la vuelta del kirchnerismo. En esa mirada de la Argentina nosotros creemos que ofrecemos con Roberto Lavagna una oferta laboral competitiva. Veremos si tenemos la posibilidad que esa demanda se cubra.

-¿Dónde están teniendo mayor recepción en el país?

He recorrido casi toda la Argentina y estoy viendo algo unánime. En la política, una enrome posición de poder del kirchnerismo y el macrismo, pero en la sociedad, algo distinto. No me resulta tan claro para dónde puede ir la elección de agosto, sino en octubre.

—¿Cuál es la principal demanda que tiene el electorado en Argentina?

La crisis económica que está viviendo el país nos está poniendo en un estado de vulnerabilidad a todos, y en el mientras tanto la política está en otro lugar. Los políticos peleando por poder y en un lugar diferente. Y ahí hay problemas.

—Lavagna dijo que Macri le ofreció a usted la vicepresidencia, después se la ofreció a Pichetto. ¿Qué sucedió en el medio?

Es cierto, pero yo no estoy buscando un cargo público, no estoy de acuerdo con la orientación que está haciendo el gobierno de Macri. Tengo una mirada distinta más allá de que apoyo la gobernabilidad. Tenemos que salir de la lógica de favorecer solo la actividad financiera. Hago política por mis convicciones. Quiero construir un espacio que no sea ni Cristina ni Macri. Si no ganamos, será una pena, pero hoy nadie tiene el futuro comprado.

—¿Se va a renegociar la deuda en el caso de que lleguen a pasar las primarias?

Somos realistas y Lavagna tiene un gran prestigio en la Argentina y en el mundo, ha sido exitoso, y lo que vemos es que cualquiera que llegue al gobierno va a refinanciar los plazos de la deuda porque son técnicamente impagables. Hasta la gente del FMI lo sabe. Pero el país tiene que crecer si no, no se puede pagar la deuda.

-¿Está al tanto de que Libres del Sur, que integra Consenso Federal, cerró una alianza con el PRO en Neuquén?

Me enteré, pero Consenso Federal no tiene representantes, sino dejaría de ser federal. En cada territorio se toman decisiones en función de la realidad política. Los legisladores de Neuquén van a pelear por los intereses de Neuquén.

-En segunda vuelta, si no ganan, los van a seducir de un lado y otro, ¿a quién apoya?

Vamos a ver qué pasa. No sea cosa que haya una sorpresa y nosotros entremos en primera vuelta.

