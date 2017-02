"Vamos a ser una gran molestia para todos"

Gabriel Lineares, DT de Pacífico, no se pone la chapa de candidato pero avisó que va a dar pelea para estar en la próxima ronda del C.

“Conseguir puntos de visitante en una cancha difícil, en un torneo tan corto donde las localías son muy fuertes y contra un equipo con historia no es fácil”, reconoció Gabriel Lineares, el técnico de Pacífico, único puntero de la zona 5 del Federal C, y por todo eso aseguró que “se le da un poco más de valor a la victoria”.

“Para nosotros era muy importante sacar algo de visitante, porque tenemos tres partidos seguidos afuera. Teníamos que salir sabiendo que no podíamos perder”, sostuvo el DT el día después de ganar 2 a 0 el duelo de líderes frente a Centenario.

El domingo, el Decano hizo bien la tarea, alcanzando la victoria con dos goles de jugadas elaboradas. “Es una satisfacción para el cuerpo técnico saber que las cosas que se trabajan se pueden llevar a cabo y te pueden dar buenos resultados”, indicó el DT, pero aclaró: “Son opciones, los jugadores siempre tienen la libertad de decidir dentro de la cancha”.

3 partidos seguidos tiene afuera. Ya pasó la primera prueba, se vienen el Dino y Alianza.

Identidad intacta

Pacífico mantiene la identidad futbolística del campeón de la Copa Neuquén. “No produjimos grandes cambios, mantuvimos la base, sólo reforzamos en los lugares que necesitábamos”, indicó el técnico, quien reconoció que las incorporaciones fueron un acierto: “Tenés que encontrarlos y que resulten, que sean dóciles tácticamente, que se sumen bien al grupo y que además demuestren su jerarquía dentro de la cancha, como lo hicieron Nelson (Schomberger), Nahuel Altamirano y Lucas Reynoso”.

Un 2 a 0 contra Alianza de local, un 2 a 1 afuera contra Centenario y ahora cerrará la primera ronda como visitante de Maronese, que ayer se quedó sin su dupla técnica (ver aparte). “En vistas de ese resultado que se dio a la mañana (la victoria 1-0 de Alianza sobre el Dino), estábamos obligados a ganar o a buscar un punto como sea, porque Maronese se va a jugar contra nosotros una de sus últimas chances. Va a ser un partido muy difícil”, explicó Lineares,.

Con puntaje ideal y un equipo que gusta, para Lineares la palabra “candidato” no es la que los define. “La mayoría del plantel hizo una pretemporada al 100%, ninguno menos del 80%, no es poca cosa para un equipo sin profesionales. Somos un buen equipo, que puede conseguir muchas cosas, eso no sé si nos pone de candidato o no, lo que sí sé es que vamos a ser una gran molestia para cualquier equipo que nos enfrente”, avisó.