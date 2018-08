Van a modificar el recorrido del micro para frenar la tarifa

La maniobra fue confirmada días atrás por el concejal de Un Frente para la Victoria, Saúl Rodríguez, a FM Classic.

“Si lo está escuchando Cáceres (Rubén, dueño de Expreso Colonia), que lo vaya sabiendo, van a ir por la meseta. Voy a sacar una ordenanza porque no me gusta que me falten el respeto”, expresó Rodríguez en relación con otro pedido de la empresa para subir la tarifa.

Los concejales pretenden cambiarle el recorrido a la línea 20, que es interurbana, para que dentro de Centenario pase por los barrios alejados. De esa manera, ante una eventual medida de la empresa de levantar frecuencias, no perjudicaría a los pasajeros.

Medida: La empresa quitó frecuencias cuando los concejales no le aprobaron el aumento.

El boleto estaba 15 pesos y subió a 15,50 hace más de un semana. Pero la compañía, debido a la demora para actualizar el boleto, solicitó un reajuste para llegar a más de 20 pesos en octubre.

El costo de la tarifa generó polémica en la ciudad, aunque se analizan varias alternativas. El intendente Esteban Cimolai fue a Buenos Aires y gestionó la SUBE para beneficiar a jubilados y un sector alcanzado por ese beneficio. Pero además se analizan cuestiones impositiva para que la compañía no traslade, como otras empresas, la quita del subsidio para salarios al boleto urbano.

Además, entre los concejales y funcionarios municipales solicitaron una auditoría de costos a técnicos de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), que estará terminada en unos dos meses.

