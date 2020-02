Vanina Correa: "Todavía falta, pero cambió todo"

- Actualmente tenés 36 años, ¿Te imaginabas poder disfrutar de ser profesional a esta altura de tu carrera?

Ser profesional lo veía muy lejano, se dio el año pasado por nuestra lucha, por Maca (Sánchez) poniendo el pecho, se logró que se levantara un poco el fútbol femenino, después de estar tanto tiempo tapado. Lo estoy disfrutando mucho ahora, no sé cuánto más de carrera tendré, pero lo iremos hablando con los profes de a poquito. Estar en San Lorenzo hoy en día me hace sentir muy cómoda.

- ¿Cuánto crees que influyó en la evolución del fútbol femenino la Copa Mundial de Francia?

El esfuerzo influyó, la clasificación al Mundial primero, después lo que pasó en Francia, la medalla de plata en los Panamericanos, ayudó también. Esto es el comienzo, creemos que este es un piso y que ya no va a haber nada más abajo. Es crecer día a día, todavía falta, pero las cosas cambiaron, la gente ahora sigue el fútbol femenino.

Vanina Correa

- ¿Se imaginaban semejante repercusión y empatía del público argentino durante y después del mundial?

Desde Francia no lo notábamos, no lo veíamos, cuando volvimos recién ahí pudimos ver todo lo que se generó. En la vuelta estábamos súper contentas, no lo podíamos creer.

- ¿Cuánto cambió tu vida luego del mundial?

Mi vida cambió muchísimo después del mundial. Juego desde los 16 años, imagínate que hace 20 juego. Tuve un parate cuando tuve a los Melli (sus hijos), tenía pensado retirarme después del mundial y se dio esto del fútbol profesional y decidí estirar un poquito más el retiro. Dije, ‘esto es lo que me gusta, por lo que tanto luché’, y quise seguir. Mi vida cambió totalmente desde entonces.

- Teniendo en cuenta la profesionalización del fútbol, el mundial y la medalla de plata en los Panamericanos ¿Consideras al 2019 como el año del futbol femenino en Argentina?

Lo hemos hablado con las chicas de la selección y de otros clubes. El 2019 para nosotras fue increíble, el mundial, la medalla, la gente que nos empezó a seguir y se da todo junto, la lucha en el mundial para que las potencias no nos pasen por arriba... El 2019 para el femenino fue increíble.

- ¿Cuál es el objetivo que tienen para el campeonato profesional de AFA con San Lorenzo?

El objetivo es terminar entre las ocho primeras (faltan siete fechas) y jugar la zona campeonato, después el segundo es salir campeones, pero no es fácil está Boca, River, la UAI Urquiza, porque son equipos que están muy preparados, nosotras somos un equipo bastante nuevo. Pero estamos bien, cómodas y con toda las ganas y la fe para dejar a San Lorenzo en lo más alto.

Vanina Correa

Destacó el buen pie regional

San Lorenzo trabajó en la parte física, durante la semana en la que estuvo en la región, pero también se puso a prueba ante los equipos del Alto Valle.

“Los partidos de pretemporada nos suman, los equipos contra los que jugamos tenían muy buen manejo de pelota. Nos ayuda para aflojarnos un poco después de los trabajos físicos. La verdad que fueron partidos muy lindos, intensos y nos sirvieron mucho”, aseguró Vanina Correa, la arquera de Las Santitas y de la selección nacional. Las jugadoras regionales, aprovecharon para pedir autógrafos y sacarse selfies.

