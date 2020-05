Varsky cuestionó la "cuarentena o muerte" y calentó el debate

"No quiero ser Brasil. No pido la inmunidad del rebaño sin vacuna. Pero no acepto el 'cuarentena o muerte' como la única justificación desde la soberbia y la comodidad. Esta nota de @avedurazno, con datos y argumentos, resume lo que pretendo para Argentina". Así el periodista Juan Pablo Varsky se sumó a la polémica que divide a buena parte de los argentinos, al compartir en su exposición una nota publicada en la web de El Economista y cuestionar la postura del gobierno.