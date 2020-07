Varsky tildó de "arrogante" a un científico que reconoció errores

“¿En qué nos equivocamos en la pandemia? 1) No reconocimos rápido el gran problema con este virus: incubaciones largas y la gran cantidad (inusual) de asintomáticos. 2) Desconociendo 1), creímos que con 2-3 semanas de aislamiento alcanzaba para liquidar la transmisión”, fue el primer mensaje publicado por el científico.

Ante esto, Juan Pablo Varsky opinó: “Valoro tu autocrítica. Decir 'me equivoqué' es inusual y liberador. Agregaría la arrogancia y el desprecio con el que trataste a la gente que propuso y divulgó alternativas complementarias con el ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio). Hacer RT y comentario para que tu rebaño insulte, por ejemplo. Saludo cordial”.

Luego, el científico contestó: “Hoy hice un hilo sobre lo que no sabíamos ni sabemos del virus y cómo en algunos casos nos llevó a errores. JP Varsky aprovechó para llamarme soberbio y despreciativo, 3 personas me llamaron cobarde y 2 me llamaron asesino. Mirá si hubiese escrito algo polémico”.

Y en otro mensaje directo a Varsky expresó: “Yo no mando a nadie a decir nada, JP, yo digo y hago lo que aprendí, conozco, estudio y pienso, no repito como hiciste esa vez lo que dice un economista sin saber, sin entender y solo con oportunismo político. Si hubieras querido discutir lo hubieses hecho entonces, no ahora”. “Nunca desprecié a nadie, desprecio sí ideas oportunistas sin fundamento que polucionan la discusión solo buscando un uso político. Cero tolerancia para los que como vos hacen ruido mientras nosotros buscamos soluciones”, añadió Resnik.

“¿En serio creés que la divulgación de ese artículo tuvo una intención política? Si partís de ese lugar, es imposible dialogar. Respeto tu trabajo, tu conocimiento y tu autocrítica. La nota es conceptual. Podés disentir desde el comienzo hasta el final. Pero te la tomaste personal”, replicó el periodista.