Vecinos amenazaron con quemarle la casa a la viuda de una víctima de Covid-19

De acuerdo a la información de El Diario Sur, se trata de María José Oliva, quien relató que: "Algunos vecinos me querían prender fuego la casa. Querían que me vaya del barrio en el cual vivo hace 20 años, porque me decían que yo iba a traer acá el coronavirus". Ningún miembro de la familia presenta síntomas asociados con Covid-19. Las autoridades dispusieron de una custodia 24 horas en la puerta de su domicilio.